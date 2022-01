La tremenda defensa de Paula Chaves a Juana Repetto por sus recetas con leche materna: "Qué rotos que están..."

Juana Repetto días atrás compartió en su cuenta personal de Instagram una receta del helado con leche materna que le dio a su hijo, a quien le están saliendo sus primeros dientitos.

Su publicación generó fuertes críticas por parte de algunos seguidores y esto hizo enfurecer a varias madres del mundo del espectáculo, entre ellas Paula Chaves. La modelo salió en defensa de los comentarios negativos recibidos y dio a conocer su punto de vista como mamá.

La mujer de Pedro Alfonso mostró una imagen amamantando a su pequeña Filipa y publicó un mensaje. "Recién veo una nota NEFASTA donde el periodista titulaba una noticia diciendo que era un ASCO el helado de leche materna que le había hecho Juana a su bebé (alimentado solo a teta) para calmar la salida de los dientes y pienso qué ROTOS QUE ESTÁN todos”, escribió Chaves.

Asimismo, furiosa agregó: "Que nos dé asco la leche humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían litros y litros”. También apuntó contra aquella gente que toma con rareza el momento que más se disfruta de la maternidad, el darle la teta a su bebé.

Luego de su empatía para con Juana Repetto, Paula contó que ella también le cocinó con leche materna a sus tres hijos que tiene con el productor. "Yo no solo hice helados de leche materna, sino que también hice polentas, purés y no sé si alguna vez no le hice a mi marido un café con leche eh (risas). Te banco Juana", manifestó.

Demostrando tu interés por el tema y en defensa de todas las madres que atraviesan este momento con sus hijos, sentenció: “Banco a todas las mujeres que se tienen que bancar comentarios pelotud... de su entorno de que si está bien o no dar la teta. Y aclaro, desde ahora, que amamantaré a mi hija hasta que se le cante a ella y a mí”.

En el posteo realizado por Juana explicó todo el procedimiento que llevó a cabo para la realización de este producto, que le funcionó a la perfección para que su hijo se alimente con leche de su propia madre en pleno crecimiento de sus primeros dientes.

Alejándose de los desafortunados comentarios recibidos, la hija de Reina Reech disfruta de la vida junto a Toribio y Belisario. Muestra su día a día a través de sus redes sociales y no tiene filtros al momento de salir a defender a las personas más importantes de su vida.