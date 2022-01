La filosa indirecta que Pampita le dedicó a la China Suárez: “No me quedó nada por…”

Pampita vive unos días muy movilizantes, llenos de emociones fuertes, de circunstancias distintivas, de esas que no abundan en la cotidianidad y que transforman todo a su alrededor. La modelo acaba de cumplir 44 años y armó varios festejos grandilocuentes.

Carolina Ardohain recibió este nuevo aniversario de su nacimiento envuelta en la felicidad de una coyuntura maravillosa, que se edifica en torno a la llegada de Ana, su beba de seis meses que la zambulló otra vez en las mieles de la maternidad, un aspecto que le encanta.

Para celebrar este cumpleaños, Pampita organizó el lunes una reunión un poco más íntima en el jardín de su mansión en Nordelta, en la que acudieron todos sus hijos, los de Roberto García Moritán y unas parejas de amigos como la que configura el ex futbolista Iván Zamorano.

Ante la casualidad que su marido cumple un día después, Pampita sintió la necesidad de edificar un evento más multitudinario, que se desarrolló el martes en un bar muy top de Palermo. Ahí sí aparecieron una lista de famosos que se aglutinaron para bailar y disfrutar de este acontecimiento de la modelo.

Esta velada, que estuvo signada por el glamour, contó con la presencia de celebridades de toda índole y muchas sorpresas, como el típico momento en que aparece un micrófono para que Carolina se dirija a los invitados. En ese contexto, llegó una declaración muy fuerte.

Resulta que Intrusos acudió al restó, aguardó pacientemente el momento para entablar una entrevista con Pampita, quien accedió con su sonrisa habitual y ese discurso de armonía familiar, de ponderar el amor de todos los engranajes de este clan.

Y en ese diálogo, Ardohain le lanzó una ironía muy picante contra la China Suárez, la que hay que interpretar entre líneas, porque no la nombró específicamente. “No me quedó ninguna mochila pendiente”, bramó la modelo, una frase muy poderosa, que puede entenderse que se refiere a María Eugenia y el affaire que tuvo con Benjamín Vicuña en pleno matrimonio.

En la continuidad de su palo a la China, Pampita expresó: “No hay ninguna mochila, ni cosa, ni charla que no haya tenido. No me quedó gente para conversar. Me han perdonado y he perdonado. Ando liviana”. Listo, con esto Caro dejó en claro que ya enfrentó cara a cara a María Eugenia y le dijo todo lo que pensaba.