La terminante decisión de Luciana Salazar tras el escándalo por el pelo de su hija Matilda

Durante el fin de semana, Luciana Salazar quedó en el ojo de la tormenta tras la viralización de una acusación de una usuaria de la red, quien le pidió a la modelo que deje de teñir a su hija Matilda. Indignada por la situación, Luli tomó cartas en el asunto y tomó una terminante decisión que comunicó a través de sus historias de Instagram.

Según detalló, Luciana Salazar irá a la Justicia por los mensajes que recibió y argumentó por qué llegará a tal instancia a través de un fuerte descargo.

Recordemos que a través de Twitter se difundió un posteo de una usuaria que aseguraba que el rubio platinado de Matilda no es real, sino que sería producto de las tinturas que le aplica Luciana, a quien acusó de quemarle el pelo a la pequeña.

La internauta en cuestión compartió distintasa imágenes en las que la niña luce distintos tonos en las fotos. "Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura... Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedo pelada, mi vida", escribió la mujer.

El tuit contra Luciana Salazar que desató la polémica.

Inicialmente, Luciana Salazar respondió a las acusaciones con una serie de posteos en los que parecía involucrar a Martín Redrado como mentor de las críticas. Pero ahora, la modelo irá un paso más allá.

"No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tiene que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera", escribió indignada Luciana anticipando que irá a la Justicia contra las plataformas de Twitter y Google, para así frenar lo que ella considera como mensajes de odio contra su persona y la de su hija.

Luciana Salazar va a la Justicia contra Twitter y Google.

Además, Luciana Salazar adjunto capturas de pantalla del texto de las denuncias judiciales que inició. "Por eso, mañana (por hoy), con el asesoramiento del Dr. Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días. Que las redes sean un espacio de diversión y expresión, no permitamos que sigan siendo una usina de odio y cyberbullyng, muchos menos a menores de edad".