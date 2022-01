Luciana Salazar es criticada y acusada en redes por teñir el cabello a su hija Matilda

Luciana Salazar debió enfrentar una lluvia de comentario en su contra cuando una usuaria de redes sociales lanzara un comentario en que acusa a la modelo de teñir el cabello de su hija Matilda de 4 años. A través de sus redes sociales, Luciana muestra el crecimiento de su pequeña y todo lo que rodea a su cotidianidad.

Cabe aclarar que la pequeña Matilda tiene su cuenta de Instagram creada por su madre desde hace varios años, aproximadamente de enero de 2018, cuando era una bebé recién nacida. Luciana Salazar siempre se las ingenia para compartir con sus seguidores situaciones amorosas, de muchos juegos y de las comodidades que le brinda a la niña pero esta vez la batalla comenzó en Twitter.

Una usuaria de Twitter le dejó a Luciana Salazar el siguiente mensaje: “Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedó pelada, mi vida”. Esto en clara alusión a Xipolitakis cuando perdió su peluca en 2014 en el "Bailando por un sueño" conducido por Marcelo Tinelli, y que luego dio lugar a innumerables memes sobre Viky.

El posteo de Twitter estaba acompañado de cuatro imágenes sobre Matilda en diferentes situaciones, y en la que se puede ver el cabello bastante quemado de la pequeña, especialmente en sus puntas. Como era de esperarse esto desató una catara de comentarios a favor y en contra de Luciana Salazar.

Lo cierto es que tanta exposición también implica un costado negativo, que se vincula con la incursión de esos usuarios en la vida de la modelo. Esto trae aparejado que los internautas remarcan circunstancias adversas de Luciana Salazar y su manera de criar a Matilda. El Twit alcanzó una viralización muy importante y así se sumaron más voces críticas. “Encima se nota porque las nenas a esa edad tienen el pelo divino, onda naturalmente no te queda así ni a palos”, comentó otra Twittera.

Imagen: La Nación

El tuit llegó a tener más de 10 mil "me gustas" y casi 300 respuestas de diferentes personas que opinaron de igual manera, aunque otras también defendieron a la modelo. Por su parte Luciana Salazar por el momento, no recogió el guante y no se ha expresado al respecto ni en Twitter ni en Instagram.