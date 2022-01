Cuernos, engaños y escándalos: la causa oculta detrás de la separación de L-Gante y Tamara Báez

Son jóvenes, muy jóvenes: L-Gante (o Elián Ángel Valenzuela, tal es su verdadero nombre) tiene 21 años y Tamara Báez sólo uno más, 22. Sin embargo, los chicos ya llevan mucho kilometraje gastado como pareja y la cuestión parece que va de mal en peor.

Hace apenas cuatro meses se convirtieron en los padres felices de Jamaica, una bebita hermosa que heredó su simpatía. Pero, al día de hoy, el cantante de cumbia 420 y su novia influencer no logran construir un presente armónico.

Ni mudarse a una casa con pileta en un barrio privado en busca de más seguridad para los tres los ayudó en sus constantes crisis de pareja. ¿La última? De un día para el otro, Elián y Tamara se dejaron de seguir en las redes, una actitud llamativa que alarmó a sus seguidores de inmediato.

Y ahora, saltaron a la luz nuevos datos que explican esta reacción y que indican que los jóvenes estarían prontos a separarse. “Este fin de semana empezó a surgir de nuevo el rumor de crisis y separación de L-Gante y Tamara Báez. La separación es inminente”, anunció, contundente, Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El periodista contó más: "Me cuentan que él cambió su personalidad y alguno puede decir ´cómo querés que sea el mismo cuando su actualidad económica es totalmente distinta a la de antes y la fama le ha cambiado la existencia´”. “Hay algunos que dicen que el ego es el gran contrincante y rival que tiene un artista en su carrera”, opinó.

Etchegoyen aclaró que por el momento L-Gante y Tamara siguen conviviendo, como se puede ver en las últimas historias que la joven compartió desde Villa Gesell, donde se presentó el papá de su beba.

Según averiguó el conductor, si la relación no tiene retorno es por otras mujeres que rodean al músico, engaños que ella no estaría dispuesta a perdonar. “Atención con las versiones de infidelidad, porque a mí me contaron que ella habría sufrido una infidelidad de él, una tercera en discordia que nunca salió a hablar”.

“Por ahí volvió a verse con el cantante", conjeturó. Como sea, la pareja sigue sin seguirse en las redes sociales y crecen los rumores de que a la vuelta de sus vacaciones en la costa, tomarían una importante decisión por el bien de los dos y de su hija en común.