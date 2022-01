Así reaccionó Ivana Nadal luego de que le revocaran su visa en los Estados Unidos

Pocas horas atrás, Marina Calabró reveló que Ivana Nadal había tenido un percance con su visa en los Estados Unidos. "Parece que alguien denunció, además de todos los medios de comunicación que dijeron que estaba instalada allá y que había vendido todo...", manifestó la asistente de la modelo en un audio.

Y agregó: "Eso es mentira porque ella tiene su casa, sí está en trámites de vender pero todavía está todo a su nombre. Sí quiere irse pero aplicando la visa de talento y ahora esto nos estaría cag*** un poco todo".

"Se nos trunca todo lo que teníamos pensado para hacer dentro de un mes. Al mail que le mandaron no le vuelven a contestar nada, y a ella le gustaría defenderse, presentar todas las cosas, decir que ella está acá y que no está haciendo nada ilegal y que estuvo el tiempo correspondiente allá", sumó.

Ivana Nadal

Sin embargo, a diferencia de lo que todos creían, conservando su filosofía zen, Nadal se mostró tranquila en la red con un mensaje para sus seguidores. "Aprendiendo todos los días, abandonando viejos patrones, reconociéndolos, habitándolos. Liberando emociones que me hacen doler el cuerpo, literalmente", redactó en Instagram.

Y agregó: "Amándome incondicionalmente para que lo incontrolable no me controle". Por el momento, no hay muchas más novedades sobre qué hará con esta situación que la forzó a cambiar sus planes por completo. Todo indica que regresará a la Argentina para continuar con los trámites. Lo que si es sabido, es que lo tomará con la mejor actitud posible.