La rutina de Cinthia Fernández para fortalecer los glúteos que es furor en la red

Mientras el país está bajo una arrasadora ola de calor, Cinthia Fernández decidió no darle tregua a su entrenamiento y compartió a través de su cuenta de Instagram una rutina para fortalecer los glúteos que causó furor.

Desde hace muchos años, Cinthia es una gran cultora del ejercicio y la vida saludable. La exintegrante de Los ángeles de la Mañana (El Trece) le dedica cada día un importante tiempo a las actividades físicas, y como se puede ver en las imágenes que compartió no le teme al calor a la hora de ir al gym.

En varias oportunidades, Cinthia Fernández ha compartido a través de las redes o desde la televisión su inquietud por el mundo del deporte. De esta manera, la intrpépida panelista pasó por la acrobacia, el patinaje artístico, el crossfit y la danza.

En las primeras horas del sábado, Cinthia Fernández subió a la red una rutina luciendo un short de lycra y un top. Sentada sobre una máquina del gimnasio, la influencer se enganchó a un cinturón y logró levantar 90 kilos.

“Hace una semana no entrenaba tenía que descargar. Así que mi ciela, ya sabes; no hay milagros. Entrena, complementate con unas buenas proteínas al finalizar y te aseguro que en un mes vas a ver grandes cambios. Y, lo más importante, te vas a sentir mejor. No hay excusas, ni hay calor. Proba y después contame”, escribió Cinthia Fernández en el posteo que acumuló más de 80.000 likes en menos de un día.

Más allá de su dedicación al entrenamiento, en estos días Cinthia Fernández ha sido noticia por un nuevo y fuerte enfrentamiento con su ex, Matías Defederico, a quien sepultó luego de que el la tildara de infiel y violenta.