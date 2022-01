La nueva vida de Paula Robles, lejos de Marcelo Tinelli y el glamour de Punta del Este

Paula Robles pegó un portazo. Ya pasaron muchos años de su relación con Marcelo Tinelli, con quien se lleva bárbaro y forman una hermosa familia ensamblada. Pero, esta vez, la morocha no aceptó la invitación de Punta del Este (como sí hizo otros años en secreto) y eligió pasar sola sus días de verano en la zona del Tigre.

Sin hijos (están con su papá en el Este y se espera su regreso en las próximas jornadas), Paula se instaló cerca de Nordelta para descansar y salir de su tradicional barrio de Palermo (se quedó en la histórica propiedad de Tinelli en el edificio Le Parc), donde tiene sus estudios y su trabajo.

Hoy, a 13 años del divorcio, la famosa expareja de Marcelo Tinelli lleva una vida súper tranquila. Alejada de los medios y… ¡muy cerca de sus hijos! Los frutos de su amor son sus hijos Juana y Francisco Tinelli, dos jóvenes que hoy la rompen en redes, pero que les cuesta cuando no los ven las cámaras (sobre todo Francisco).

Desde que se separó de Tinelli, Paula intentó que se pierda su rastro en los medios. Pero, al contrario, tiene cercanía con el mundo 2.0: casi a diario, Robles intenta mantener al tanto a sus seguidores de sus movimientos en sus redes sociales. Tal como lo hace en su cuenta de Instagram, donde comparte cada actividad que realiza y ni hablar de lo que piensa.

Al igual que sus hijos, Paula mantiene un bajo perfil y mantiene una excelente relación con Tinelli, quien siempre habla bien de su ex parejas y hasta parece que se lleva mejor con Robles y Soledad Aquino que con Guillermina Valdés, su actual “novia”. Las mujeres, entre sí, siempre se han mostrado súper simpáticas para las cámaras. “Todo eso lo logra Marcelo”, dijo en una entrevista Valdés.

Paula en su Instagram ha dejado ver que logró conectarse con su lado más espiritual y que eso le ayudó muchísimo en su vida. De hecho, hace poco, en una entrevista que dio a La Nación, reveló cuál es su nuevo proyecto que está súper relacionado al arte: se trata de una obra teatral llamada "Ingobernables", que se pudo ver en el mundo del under.

"Me interesa formarme, para mí es un desafío comunicar. Los medios siempre me buscaron para ver qué pasaba con, si iba o no al Bailando, y es natural que así sea. Pero yo siempre respondía: ‘Cuando haga algo propio, los voy a llamar’. Y así fue. No me sale mostrarme masivamente", reveló Paula Robles sobre su obra.

Además, desde sus cuentas, Paula Robles se ha mostrado tocando el piano y la guitarra, instrumentos que son sus favoritos en el mundo de la música y que en más de una ocasión ha sorprendido con su gran talento. En instagram recibe múltiples comentarios de apoyo y aliento para que siga con la vida súper tranquila y alejada de todo.

Ahora bien, muchos se preguntan la razón por la que Marcelo Tinelli siempre está al tanto de Paula. Cuando la pareja se separó, Robles quedó “muy mal” y es que su amor por el conductor “era muy grande”.

“La separación no fue fácil para ella y él la acompañó en todo momento hasta la actualidad se muestra muy pegado a Paula”, dicen personas que los conocen. “El la controla ahora más que antes”, informan.

A pesar de haber tenido algunos novios, Paula se mostró muy mal después de que el amor de su vida la dejara y obvio que Tinelli siente una gran culpa por dañar de esa forma a la madre de sus hijos. Es por eso que el conductor y novio de Guillermina Valdés siempre se mostró empático con su ex pareja y madre de sus hijos.

¿Le sigue los pasos muy de cerca para revertir su pasado y reparar sus errores? Eso nunca se sabrá. Valdés explica que Tinelli tiene mucha magia con los ex, y habrá que creerle por el momento. Lo cierto es que Paulita eligió el Tigre… ¡al glamour de Punta!