Con quién engañó Marcelo Tinelli a Paula Robles y rompió la relación de 14 años

Si de romances hablamos, Marcelo Tinelli tiene un largo historial para recorrer. Sin embargo, para el conductor número uno de la televisión argentina hay tres mujeres que marcaron su vida: Soledad, Paula y Guillermina.

Una de ellas es Soledad Aquino, su primer mujer y madre de Micaela y Candelaria, sus hijas mayores. Ambos se conocieron en 1983, en el ciclo de “Badía y compañía”. Él daba sus primeros pasos en televisión y ella era una de las productoras del programa.

Un año después de su primera separación llegó Paula Robles. Marcelo Tinelli conoció a quien se convertiría en su mujer durante 14 años en el ciclo "Ritmo de la Noche" que conducía los domingos por la pantalla de Telefe.

Paula era una de las bailarinas del programa y acaparó toda la atención del conductor. En 1994 el romance ya era oficial y a los tres años dieron el famoso “Sí, quiero”.

De esa relación nacieron Francisco y Juanita, sumándose así a la familia que Marcelo tenía conformada también por Mica y Cande.

En 2009 la pareja anunciaba su impensada separación, sin darle mucha bola a la prensa ni revelar el verdadero trasfondo de esa crisis insuperable.

Algunas fuentes allegadas a la pareja le aseguraron a la revista Caras en aquel entonces que el final de la relación se venía gestando desde hacía un año y ese verano del 2009 fue contundente.

“La realidad es que ambos no estaban muy felices juntos. Tenían ganas de vivir de verdad y estar mejor. Se dieron cuenta de que cuando algo no va, no se puede forzar”, le aseguraron otras personas a la revista Gente.

Todo parecía ser en buenos términos y sin discusiones de por medio, como Marcelo Tinelli ya había experimentado en su primera separación.

Sin embargo, la fama tiene su precio y ser un personaje tan público como es el conductor no le permitió pasar desapercibido con su abrupto final de relación. Los rumores de infidelidad no tardaron en salir.

Pese a que siempre demostraron tener muy buena relación entre ambos, cuando Marcelo Tinelli blanqueó su corto romance con su secretaría, Sol Calabró, muchos la señalaron como la culpable de la separación de Paula.

Las primeras fotos oficiales de Marcelo y Sol aparecieron en 2011, fecha en la que el conductor había firmado el divorcio con la madre de Francisco y Juana. Algo que llamó muchísimo la atención en el mundo del espectáculo.

Además, la mujer en cuestión, que nunca fue muy querida por su entorno, tenía un parecido increíble con Robles, lo que sorprendió a más de uno.