Se develó qué pasó con el gran ausente en la boda de Stefi Roitman Ricky Montaner y es un escándalo internacional

En cada familia, aún en las aparentemente perfectas, como en el clan Montaner, hay roces, internas, motivos de pelea entre sus integrantes. Y la sombra de la duda apareció entre los invitados a la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner, al notar con sorpresa que había un gran ausente.

Rodeada de afectos, amigos y familiares, la pareja dio el sí el sábado 8 de enero en el exclusivo Haras del Dock, en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, faltaba alguien: Héctor, el segundo hijo del intérprete de “Cachita”. De inmediato, las especulaciones empezaron a correr, hasta que Ricardo aclaró lo que pasó.

"Desgraciadamente no pudo venir porque está aplicando a la residencia en Estados Unidos, porque es venezolano, y no puede salir de allá hasta que se complete el proceso", contó el ex jurado de La Voz Argentina, entrevistado para Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

"Por esa razón, ni Hector ni su familia pudieron venir. El único Montaner que no pudo venir fue Héctor, que no podía viajar. Pero estuvo igual", aseguró Monta, que luego contó la pequeña trampita que hizo para que su hijo pudiese ser parte del evento familiar.

"Porque…¿ vieron que no se permitían celulares? ¡Yo sí tenía uno!”, comentó, sobre la estricta norma que los novios establecieron a sus invitados, dado que van a mostrar todo lo que pasó ese día en su propio reality (no dan puntada sin hilo). Y explicó: “Entonces, lo llamé por Facetime y le puse todo el tiempo la boda".

Con lo cual, cero conflictos con el pobre de Héctor en esta boda inolvidable en la que, dicen, la única “pica” se dio entre la novia y su suegra, Marlene. Así lo contó Juan Etchegoyen en Emparejados, cuando detalló el mal momento que pasó Stefi al ver que la mamá de su flamante esposo se apareció vestida de blanco.

“A mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión. También me cuentan y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo 'Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda'”, aseguró el periodista.