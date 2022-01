Cuántos hijos tiene Ricardo Montaner y con cuántas mujeres diferentes

Ricardo Montaner dispone de un nombre propio, una marca indisoluble, que lo transforma en un personaje mundialmente conocido. En todas las latitudes del globo terráqueo han vibrado sus melodías, sus canciones, principalmente en los países de habla hispana.

Este músico nacido en Argentina se abrió su camino a fuerza de su talento, así edificó una carrera prolífica, que alcanzó picos de popularidad en la década de los noventa. En la actualidad, Ricardo continúa con una visibilidad extrema con sus participaciones en realities como La Voz, en los que se destaca como jurado.

Claro que su vida privada también despierta interés en la opinión pública. A raíz de los posteos multitudinarios del clan Montaner suele activarse en la sociedad la incógnita de cuántos hijos tiene el cantante, así como brota la inquietud respecto a cuántas veces transitó por el altar.

En primera instancia, Ricardo sintió el flechazo del amor cuando era adolescente, tan intenso el sentimiento que aguardó a cumplir 18 años para ir al registro civil y a la iglesia con su pareja Ana Rosa Vaz Pönicke. Inmediatamente después de la ceremonia, a los pocos meses llegó el primer hijo, Alejandro y a los cuatro años llegó Héctor.

Ese matrimonio se extendió durante once años, pero las giras, los compromisos laborales, los viajes por todo el mundo hicieron mella en la relación y decidieron ponerle punto final. Aunque aseguran que la separación se produjo en buenos términos y que mantienen un contacto fluido.

Ricardo volvió a caer en los encantos del enamoramiento, en este caso de Marlene Rodríguez Miranda, quien era la hija de un empresario venezolano muy poderoso, dueño de una discográfica muy potente y un grupo de medios de comunicación. Y en 1989 los tortolitos decidieron confirmar su amor con una boda.

De este matrimonio llegaron los herederos con mayor visibilidad, por el poder de las redes sociales, es decir Mau y Ricky y Evaluna. Así, Ricardo completó sus cinco hijos, una familia muy numerosa, que suele mostrarse muy unida y que incluso compartieron la convivencia en la mansión de Miami.

Pero eso no es todo, porque Ricardo juró con su esposa Marlene reconfirmar el sentimiento que los imanta y cada cinco años llevan a cabo una ceremonia, por eso Montaner reveló: “Hace 32 años me casé con este caramelo… ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez".