Secreto oculto: ¿Sabías que Ricardo Montaner se ha casado seis veces en 33 años?

Héctor Eduardo Reglero Montaner conocido por su nombre artístico Ricardo Montaner, es un cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano. A lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos. Alcanzó el pico de su popularidad entre los años 1980 y 1990.

Ricardo Montaner lleva más de 45 años de trayectoria en la música y es muy raro encontrar alguien que no conozca sus canciones, sobre todo en el mundo hispanoparlante. Mucho se sabe de él sobre sus canciones, sus composiciones y el rico repertorio musical que presenta. Actual y recientemente ha tomado notoriedad porque será abuelo, el nieto se lo dará su hija Evaluna y al que le pondrá por nombre Índigo.

En 1989 Ricardo Montaner se casó en segundas nupcias con Marlene Rodríguez Miranda, hija del principal accionista y dueño de la empresa discográfica Sonorodven que lo había contratado por primera vez, así como del circuito de radio más grande de Venezuela, FM Center, y productora de sus videoclips. Con Marlene tiene tres hijos: Ricardo, Mauricio y Evaluna.

En agosto pasado Ricardo Montaner cumplió 32 años de casados Y aunque el cantante estuvo casado en primer lugar con Ana Rosa Vaz Pönicke, madre de sus hijos Alejandro y Héctor, encontró en Marlene el amor verdadero. Al grado que en cada ocasión que pueden ratifican sin vergüenza alguna, el amor que se tienen el uno al otro.

Cuando Ricardo Montaner habla de su matrimonio no tiene pelos en la lengua al recordar su relación con Marlene. Por ello ha revelado que cada 5 años renuevan sus votos matrimoniales como la primera vez. Ante esto Ricardo ha dicho: “Hoy hace 32 años me casé con este caramelo… ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez".

Imagen: Instagram Ricardo Montaner

Ricardo Montaner continuó diciendo: “Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regalo. Hoy es nuestro día. 'Tan enamorados que así la noche dura un poco más'". La feliz pareja espera con ansias el nieto que les dará Evaluna próximamente junto a su esposo el cantante Camilo Echeverry.

Imagen: Instagram Ricardo Montaner