Revelan la furiosa interna que Stefi Roitman habría tenido con su suegra en su boda con Ricky Montaner

Apenas comenzado 2022, la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner asoma como uno de los grandes eventos. Sin embargo, según trascendió en las últimas horas no todo es paz y felicidad alrededor de la flamante pareja, ya que la actriz e influencer habría tenido una furiosa interna con su suegra en plena fiesta de casamiento.

En el programa Emparejados (América), el periodista Juan Etchegoyen contó que Stefi Roitman no tendría la mejor relación Marlene, es decir la mamá de Ricky Montaner.

"A mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión. También me cuentan y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo 'Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda'", aseguró el periodista.

Stefi Roitman, junto a su suegra Marlene.

En este sentido, la panelista Débora D'Amato también apuntó contra la madre de Ricky Montaner y defendió a Stefi Roitman, ya que la esposa de Ricardo Montaner se vistió de blanco el día del casamiento de su hijo, sabiéndose que está mal visto que los invitados utilicen el mismo color que la novia.

También la integrante del ciclo remarcó que la actriz argentina tuvo que firmar un contrato prenupcial, por mandato de la familia Montaner.

"Cuando uno se mete en la vida de los Montaner se encuentra con este tipo de vínculos contractuales permanentemente", remarcó.