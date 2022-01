Noelia Marzol se confesó atea y estalló frente a las críticas sobre sus creencias: "Por favor, es hora de..."

Noelia Marzol está disfrutando de su presente, acompañado de su reciente maternidad. Está en pareja con el futbolista Ramiro Arias y como fruto de su amor tuvieron un hijo al que llamaron Donatello.

La bailarina está muy activa en sus redes sociales, porque es parte de su trabajo, aunque también muestra su día a día junto a su pequeño y su novio. En esta oportunidad le tocó enfrentarse a las críticas recibidas por gran cantidad de personas, a raíz de sus declaraciones sobre “la no creencia” en Dios que realizó el día de Reyes Magos.

Días atrás, Marzol había publicado una imagen en su cuenta personal de Instagram una imagen de su hijo recibiendo los regalos de Melchor, Gaspar y Baltazar. “Aunque mamá sea atea… ¡Reyes llega para todos los bebés! Pool Party” escribió la bailarina.

A partir de sus palabras, comenzó a recibir infinidades de críticas por parte de sus seguidores. Ya cansada por no poder hablar sobre sus creencias, estalló a través de sus stories y realizó un pedido al público que generó estos comentarios negativos hacia su persona.

“Cada vez que digo que soy atea se me viene como una ola de agresiones, que no puedo entender. Yo no quiero convencer a nadie de nada, así que le pido por favor que no me traten de convencer a mí de cosas que yo no creo” manifestó muy enojada.

A su vez, agregó: “A mí me hace bien creer que lo único que tenemos es la vida terrenal y que hay que aprovechar cada día al máximo. Si a otra persona le hace bien otra cosa, bienvenido”, dando a conocer su postura sobre las distintas creencias religiosas.

La artista siempre hace oídos sordos a las opiniones de la gente, pero su límite está puesto cuando se refieren a la crianza de su hijo, queriendo dar consejos sobre ella. En ese momento le salió toda su bronca y dijo: “A mi hijo yo le informo lo que quiere saber de cada una de las religiones y él tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere cuando sea grande”.

Noelia Marzol se mostró muy angustiada con esta temática, y para finalizar con su respuesta sobre las infinitas críticas sentenció con un pedido: “No me agredan. Yo no agredo a nadie, respeto a todos, así que por favor respeten a una persona que es atea y que no cree en otra cosa”.