Por qué se pelearon y por qué se odian Jorge Rial y Luis Ventura

La amistad entre Jorge Rial y Luis Ventura parecía inquebrantable. No solo tenían una buena afinidad frente a cámara, sino que su relación iba más allá, aún cuando las luces se apagaban.

Eran socios laborales, amigos íntimos y familia. Compartieron miles de momentos juntos y llevaban adelante como dupla el histórico "Intrusos", siendo el presidente de APTRA quien estuvo junto al conductor desde el comienzo.

Tal era la relación que Luis Ventura es el padrino de Morena, la hija mayor de Jorge Rial, y aunque entre los dos hoy está todo mal, el periodista siempre intentó mantenerse cerca de la madre de Francesco.

Pero muchos se preguntan cuál fue el verdadero motivo que desencadeno esa histórica pelea que hoy, tantos años después, hace que entre los periodistas no se puedan ni ver.

Todo sucedió en 2014, en medio del escándalo que se había desencadenado al conocerse la infidelidad de Luis Ventura a su mujer, Estelita, con la ex vedette cordobesa Fabiana Liuzzi.

Luis mantenía una relación con la mujer que había dado a luz en secreto a Antonio, un hijo extramatrimonial que en aquel entonces tenía cinco años. Esto salió a la luz y explotó por todos lados.

Pero el verdadero origen del conflicto no fue que a Jorge Rial, que también tenía una muy buena relación con Estelita, le haya dolido la traición de Ventura, sino lo que se conoció en pleno escándalo. Luis admitió en vivo que en su momento le había pedido a su amante que abortara al bebé, una declaración que le jugó su trabajo.

Desde aquel momento, el periodista recibió un gran repudio mediático que llevó a Jorge Rial a tomar una contundente decisión, pero no lo hizo de la mejor manera.

"Él a mí me dio una licencia, fue un mano a mano entre los dos en un camarín. Me dijo que me tome una licencia. Me dijo que me quería proteger y nada más. Pero 24 horas después dijo al aire que me había despedido. El despido fue al aire, no fue en persona. Nunca se aclaró. Lo tiene que aclarar él”, reveló tiempo después Luis Ventura.

Pero ese no fue el único despido que sufrió el periodista de la mano de quien supuestamente era su amigo: “Lo mismo pasó con radio La Red, que me dijo que no quería que siguiera. Como también me comunicó la gente de Televisa cuando él no quería que yo siguiera en la revista Paparazzi. Él a mí nunca me lo dice”.

En pocas palabras, la honestidad que falto entre ellos fue lo que rompió su relación. Sin embargo, Luis Ventura admitió que el afecto está intacto: "Era mi hermano, y de la misma manera que yo tapé, y sigo tapando, y guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que aguanté y él sabe que callé. Yo a Jorge lo sigo queriendo. No puedo dejar de quererlo, viví 40 años queriéndolo”.