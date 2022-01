Noelia Marzol reveló que no cree en Dios y los internautas la destrozaron

Luego de reconocer que es atea en Instagram por una publicación que realizó por la celebración de los Reyes Magos, Noelia Marzol recibió una lluvia de críticas. Cansada de los haters, una vez más, salió a responderle a aquellos que la destrozaron con un video en el que se la ve junto a su hijo Donatello.

"Cada vez que digo que soy atea se me viene como una ola de agresiones, que no puedo entender. Yo no quiero convencer a nadie de nada, así que le pido por favor que no me traten de convencer a mí de cosas que yo no creo", comenzó diciendo frente a la cámara.

Y continuó: "Mi familia es religiosa y me dio la libertad de elegir creer en lo que me hace bien. A mí me hace bien creer que lo único que tenemos es la vida terrenal y que hay que aprovechar cada día al máximo. Si a otra persona le hace bien otra cosa, bienvenido".

Marzol reconoció que quiere dejarle la libertad a su pequeño para que elija su propio camino cuando crezca. "A mi hijo yo le informo lo que quiere saber de cada una de las religiones y él tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere cuando sea grande", explicó.

Noelia Marzol

Con una sonrisa en su rostro, cerró: "Así nos manejamos nosotros, así que por favor no me traten de convencer, no me agredan, yo no agredo a nadie, respeto a todos, así que por favor respeten a una persona que es atea y que no cree en otra cosa. Besos, los quiero igual".