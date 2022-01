Cinthia Fernández recordó su increíble reacción cuando se enteró que estaba embarazada de mellizas: “Pensé que…”

El amor por sus hijas es innegable en Cinthia Fernández, quien siempre se exhibe como una madre muy atenta, súper activa y totalmente presente en el crecimiento de sus tres ángeles.

Nadie puede dudar de la energía que le imprime la panelista de LAM a sus tres hijas: Charis,Bella y Francesca. Desde lo que muestra en sus plataformas digitales, como en cada oportunidad que dispone de llevarlas a algún estudio de televisión.

Su historia es de resiliencia absoluta, porque encontró fuerzas para divorciarse de Matías Defederico, en un matrimonio que se tiñó por la violencia de género y las infidelidades, y porque supo construir su camino para generar el sustento económico necesario para criar a sus pequeñas.

Cada vez que habla de sus tres herederas se le llenan de brillo los ojos, ahí está su mayor orgullo. En esa sintonía, Cinthia sorprendió en las últimas horas con una confesión muy peculiar, que se remite a la primera ecografía que se realizó durante el embarazo de las mellizas.

Todo surgió de la interacción con sus seguidores de Instagram, donde Fernández abrió la posibilidad a que los usuarios le consultaran de cualquier tipo de arista de su vida. Así llegó una pregunta particular: “¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que tenías mellizas?”.

Una buena incógnita, una punta de hilo para conocer en mayor profundidad lo que recorría el interior de Cinthia en esos estudios iniciáticos con los médicos. Claro, recibir la noticia sobre que en la pancita estaban germinando dos hijas al unísono sacude a cualquiera.

La confesión posee tintes impresionantes, impensados, porque Cinthia se animó a contar lo que brotó en su mente en ese preciso instante: "Pensé que me habían puesto un CD dentro del ecógrafo con un video de gemelos a modo de broma porque era primeriza… hasta que me di cuenta recién al final de la consulta que no era una broma".

Espectacular reacción la de Fernández, que para disipar cualquier tipo de duda exclamó en esa storie: “Les juro, literal, fue así”. Así, la bailarina consiguió rememorar aquel episodio con una mixtura de la sorpresa, la angustia y las emociones positivas que brotaron en su fibra más íntima.