Jimena Barón cantará en el partido de la Selección Argentina y estallaron los memes

Por primera vez en mucho tiempo, la Selección Argentina jugará de local con público en el país, y tras la confirmación de que Jimena Barón cantará en la previa del partido, estallaron los memes.

La integrante del jurado de La Academia (eltrece), actuará junto a DJ Fer Palacio, Luck Ra y Los Totora en el espectáculo de apertura. mientras que Ricardo Iorio entonaría el Himno Nacional Argentino una vez que los jugadores ocupen su lugar en la cancha.

Más allá de la alegría de los seguidores de la cantante, muchos usuarios en la red se despacharon con irónicos comentarios por su inclusión en el evento.

“Es lo más surreal que se va a ver en el año”, “¿Quién quiere mi entrada? Ya no quiero ir”, "Este es el motivo por el que no pienso ver la previa del partido", comentaron algunos internautas. Como es habitual en este tipo de controversias, los memes no tardaron en llegar.