El osado video de cierre de campaña de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández lanzó hace unos días su canción de campaña. La panelista de Los ángeles de la mañana es precandidata a diputada nacional por el partido Unite en las próximas PASO, que tendrán lugar este domingo 12 de septiembre. Para difundir su propuesta, decidió bailar un sensual tango en el Congreso.

Fue esta mañana en LAM donde presentaron un adelanto del video musical, donde Cinthia protagoniza un musical con una versión del tema "Se dice de mí", de la cantante de tango Tita Merello. "Dedicado a Pergolini que te odia y para todos los que te están matando", comentó el conductor antes de mostrar algunas imágenes del video.

"Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul... es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota... ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí", dicta la letra de la canción que funciona como plataforma política de lanzamiento para la bailarina.

Cinthia en el Congreso protagonizando su video de cierre de campaña.

Recordemos que hace unas semanas, Fernández protagonizó un nuevo escándalo cuando publicó una foto en sus redes sociales como Dios la trajo al mundo. En la imagen, la precandidata usó la ironía para comentar. "¿Qué es más grave? ¿Verme en pelot... a mí o que estos políticos te dejen en pelot... a vos?", escribió en el epígrafe del posteo. "Dejen de juzgar, vayamos a lo importante", aclaró.