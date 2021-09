El comentario machista de Oscar Ruggeri sobre su hija Candela

Candela Ruggeri últimamente es noticia por sus destacadas actuaciones en La Academia, el certamen que conduce Marcelo Tinelli. No obstante, en los últimos días sobresalió por la respuesta que le dio a su padre por un comentario machista. ¿Qué dijo Oscar Ruggeri? A continuación, los detalles.



Candela Ruggieri. Fuente: Instagram Candela Ruggeri (/caleruggeri)

Oscar Ruggeri, el papá de Candela: ¿qué fue lo que dijo en Showmatch?

Campeón local con Boca Juniors, ganador de la Libertadores y la Intercontinental con River Plate, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, Oscar Ruggeri ocupa uno de los puestos más importantes en la historia del fútbol local.



Sin embargo, hoy en día es conocido entre los jóvenes por cuestiones que exceden su exitoso pasado como futbolista. Entre los fanáticos del deporte, se destaca como conductor y panelista de distintos programas televisivos.



En lo que es farándula y espectáculos, muchos lo conocen como “el papá de Candela”, la modelo e influencer que actualmente se luce con éxito en la pista de La Academia, el concurso que forma parte de Showmatch.



Fue precisamente en el marco del programa conducido por Marcelo Tinelli donde Oscar Ruggeri llamó la atención por un particular comentario machista. ¿De qué se trata? De una observación acerca de cómo estaba vestida su hija, Cande.



“Está muy desnuda hoy, loco”, dijo Ruggeri. Rápidamente, Tinelli le respondió diciendo que es “el abominable hombre de las nieves”, y su hija no se quedó atrás y agregó que no le tiene que pedir permiso a la hora de elegir su vestimenta.

Oscar Ruggeri y el particular ida y vuelta con Marcelo Tinelli

El momento de las previas es un clásico de todos los tiempos en Showmatch, ya sea en Bailando por un sueño como en La Academia, el actual concurso de talentos.



Si bien Ruggeri fue al estudio de televisión para ver en vivo y en directo la performance de su hija Candela, todo parece indicar que le gusta sumarse al juego y hasta se podría decir que lo sabe hacer muy bien.





El que inició el ida y vuelta fue el mismo Tinelli, quien remarcó la presencia de los padres de Cande y se preguntó si ella no se sentiría presionada. “Está muy bien”, respondió Ruggeri entre risas.



“Tenés una hija espectacular, divina”, le dijo el conductor de Showmatch, sabiendo que Oscar Ruggeri es celoso y sumamente protector de Cande. A continuación, el exfutbolista y director técnico le hizo saber a Tinelli que no tiene que meterse con el jurado, que ni siquiera tiene que aplaudir porque así los condiciona.Después del baile de Cande y Nico Fleitas, el que echó leña al fuego fue ni más ni menos que Ángel de Brito, al decir que Oscar había pasado a visitar a los jurados del certamen.





“Cuidado con tu papá. Anduvo presionando a los jurados por los pasillos”, lanzó de Brito. Rápido de reflejos, Tinelli se sumó a la polémica, pero Ruggeri resolvió todo diciendo que simplemente había pasado a saludar.



A todo esto, ¿crees que Cande Ruggeri tiene chances de consagrarse en el certamen de La Academia?