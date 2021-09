Revelan una dura noticia sobre la salud del marido de Ana Rosenfeld

Ana Rosenfeld está atravesando un momento de angustia y preocupación por una dura noticia sobre la salud de su marido, quien se contagió de coronavirus en Miami y debió ser internado por complicaciones en su cuadro.

Este lunes trascendió que el empresario Marcelo Frydlewski, pareja de la conocida abogada, fue intubado. "Sus órganos sufren por la falta de oxígeno. Por esa razón y para que él esté más tranquilo, lo intubaron", reveló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece).

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski.

Luego, la panelista dio un sombrío detalle del estado en que se encuentra Rosenfeld. "A mí me preocupa mucho ella que está angustiada, sola con su hija y encerrada. Me dijo que no quiere ver a nadie, está asustada".

Hace algunos días, la letrada había contado que logró ver a su marido, por un breve tiempo, debido a las restricciones por el COVID-19. "Les cuento que hoy pude visitar por primera vez en 15 días a mi amorcito... ¡Sepan que tiene espalda para seguir luchando...!", expresó en esa oportunidad Ana Rosenfeld a través de un posteo en su cuenta de Instagram.