La catarata de memes que dejó la final de La Voz Argentina

Este domingo, la edición 2021 de La Voz Argentina llegó a su fin. Quien se consagró como el gran ganador fue Francisco Benítez, un joven cordobés que consiguió más de 2 millones de votos. "Se lo quiero dedicar a todos los participantes que estuvieron en el escenario. Todos los que pasamos por acá fuimos ganadores. Se lo dedico también a mi familia que me apoyó siempre", manifestó emocionado frente a las cámaras de Telefe.

El joven se llevó el 44,3% de los votos del público y fue parte del equipo de Soledad Pastorutti. En segundo lugar quedó Luz Gaggi con 27,9% y luego, Nicolás Olmedo con 14,4% y Ezequiel Pedraza con 13,4%.

El cordobés, de 22 años, se alzó con un premio de un millón y medio de pesos. Es oriundo de Colonia Tirolesa, una localidad de poco más de cinco mil habitantes ubicada a 27 kilómetros de la capital donde nació el querido Potro Rodrigo. Desde los 6 años sufre de tartamudez y cuando canta su voz brilla y no tiene ningún inconveniente.

Varios meses atrás, cuando se presentó en el casting, contó: "He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no aminarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona".

