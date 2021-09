Luciana Salazar presumió su envidiable figura luciendo un infartante mini short

Luciana Salazar sigue mostrando sus dotes de bailarina en la pista de Showmatch. En la noche del viernes, la modelo y su compañero, Jorgito Moliniers, bailaron un particular reggaetón. Vestida para la ocasión con un mini short muy sensual, la rubia y su partener le dieron un giro a la coreografía. No sería Luli la que realizaría los característicos movimientos de perreo sino su bailarín.

La iniciativa fue muy bien aceptada por la crítica del jurado. En este sentido, Luciana contó que quisieron sumarle algo nuevo a la coreografía. "Nos dijeron que faltaba perreo a la inversa". Lo hablaron con el equipo y luego de darle un par de vueltas al asunto decidieron cambiar rotundamente su coreografía.

Tras finalizar su performance, Luciana mostró su infartante look en sus redes sociales. Al mini short le combinó unas sensuales medias negras por arriba de las rodillas y un top super ajustado. Rápidamente el posteo cosechó más de miles de "likes" y mensajes en referencia a su escultural figura.

Recordemos que Luciana protagonizó una nueva polémica esta semana, al filtrarse un acuerdo económico que firmó en 2016 con su ex pareja Martín Redrado. Fue en Los Ángeles de la mañana donde dieron detalles del arreglo judicial.

"El primer punto habla de un pago de 3500 dólares en concepto de vivienda más impuestos correspondientes, sin incluir servicio doméstico", comentó la panelista y destacó que "esta mensualidad comenzará desde los 3 meses previos al nacimiento hasta los 18 años de vida. Este evento se suspenderá cuando Luciana esté conviviendo con otra pareja. En este caso, se procederá solamente al pago del arancel de colegio de primer nivel".

Enterada de lo sucedido, la modelo apuntó contra Redrado al no poder entender cómo se filtraron los detalles del acuerdo. "Yo no puedo creer y me afecta que @martinredrado permita una violación a la intimidad, por lo que trascendió en los medios todos estos días", escribió en su cuenta de Twitter.