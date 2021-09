La impactante declaración de Susana Giménez sobre su internación por Covid-19

"Pedí que si tenían que entubarme, me dejaran ir porque no iba aguantarlo", reveló Susana Giménez durante una entrevista con Telefe Noticias sobre lo difícil que fue transitar el Covid-19. Durante la charla con los periodistas Cristina Pérez y Rodolfo Barili, la diva se sinceró sobre el duro momento que vivió: "Estoy muy bien ahora, pero mi Covid fue muy grave. Nunca me imaginé algo así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Yo tuve una neumonía bilateral. Jamás uno se imagina lo horrible que es".

Luego cuando Barili le preguntó cuáles fueron sus principales miedos y la diva aseguró sin dudarlo: "El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran. No tenía ganas de morirme, pero me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo".

"Un día me llamó Lucia (su nieta) y yo ya estaba en terapia intensiva y lloré durante una hora. No podía hacer nada, ni rezar. Me preguntaba todo el tiempo ¿por qué?", aseguró Susana sobre la difícil situación que vivió durante su internación.

Recordemos que esta participación en Telefe Noticias significó el regreso de la diva a la televisión argentina. Además, el especial que transmitió anoche Telefe fue inédito en materia de tecnología, ya que la entrevista se realizó con los periodistas en el estudio y la diva desde su casa.

Este tipo de tecnología se conoce como realidad aumentada y recrea de manera virtual la ambientación del lugar. Dos lugares diferentes que se amalgaman en un mismo set gracias a la virtualidad. El resultado: una entrevista cara a cara con un nivel de fluidez y de interacción completamente normal.