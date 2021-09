Así fue la espectacular reaparición de Susana Giménez en televisión

Susana Giménez regresó a la televisión y lo hizo de una forma inédita. Lo hizo con una entrevista en Telefe Noticias, junto a Cristina Pérez y Rodolfo Barili, que generó gran repercusión en los televidentes y las redes sociales. Lo que se pudo ver en pantalla parecía a simple vista otra charla amena de la diva con los medios. Pero no fue así. El especial que transmitió anoche Telefe fue inédito en materia de tecnología, ya que la entrevista se realizó con los periodistas en el estudio y la diva desde su casa.

Este tipo de tecnología se conoce como realidad aumentada y recrea de manera virtual la ambientación del lugar, generando un nivel de realismo impactante. Dos lugares diferentes que se amalgaman en un mismo set gracias a la virtualidad. El resultado: una entrevista cara a cara con un nivel de fluidez y de interacción completamente normal.

La tecnología de punta que permitió este encuentro.

Con respecto a la charla en sí, Susana se refirió a los duros momentos que tuvo que atravesar tras contagiarse de Covid-19: "Fue muy horrible. Primero tenía miedo de morirme. Después, que me entubaran. No hablaba con nadie, no rezaba, pero me preguntaba todo el tiempo: ¿por qué?”, comenzó contando.

Luego, hizo hincapié en su esperado regreso a la televisión: "Vamos a empezar a trabajar. Hace un año y medio que no hago nada. Estamos viendo de grabar en marzo. Ya tengo firmado el contrato", reveló.

Finalmente, agradeció el amor del público. "No tengo palabras para agradecer a la gente por las cosas que hicieron. No tengo palabras. Sin ustedes yo no existiría", concluyó emocionada.