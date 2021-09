Donde nació Nicole Neumann y cuántos hermanas tiene “perdidas” por el mundo

El 31 de octubre de 1980, en la ciudad de Buenos Aires, nació una hermosa bebita, en una clínica porteña. “Era tan rubia como lo es ahora”, dijo su mamá en un reciente reportaje. Se sabe, está claro, hablamos de Nicole Unterüberbacher Neumann, la hija de Claudia Neumann y Bernd Unterüberbacher, un instructor de sky al que conoció en un viaje por Europa.

El romance fue muy fuerte, y eso los llevó a ser padres al poco tiempo de conocerse. La historia en Buenos Aires no fue sencilla, y eso los llevó a probar suerte en la tierra donde nació Bernd, Austria. Hacía allí fueron todos (la base la hicieron en la ciudad de Salzburgo), pero el amor se terminó entre montañas y hermosos paisajes.

La mamá de Nicki, que “jugaba” de visitante, plantó bandera y decidió regresar a Buenos Aires junto a su hermosa bebé (tenía poco más de 1 año), que ya llamaba la atención de todo el mundo. La primera parada fue en la zona de Belgrano, donde la mamá de Nicole conoció a Pancho Conti, con quien tuvo a su media hermana, Geraldine (la otra protagonista de esta historia).

La Capital Federal tampoco le sentaba bien a la pareja, que decidió radicarse por algún tiempo en Córdoba, en Argentina. “De esa etapa de mi vida no me acuerdo casi nada. Pero sí tengo presente que era muy feo no tener noticias nunca de mi papá, cuando todas las nenas lo tenían a su lado”, dijo Nicole.

Allí, en Córdoba, Neumann tomó su pasión por la naturaleza y los caballos y a los 7 años comienza a practicar equitación. Siempre con Unterüberbacher lejos de su vida, Nicole pierde a quien fuera su segundo sostén, Francisco, el papá de Geraldine, después de una nueva separación.

Cuando Nicole se convierte en mayor de edad, Bernd reaparece en su vida. “Hay muchas personas que dicen que la mamá no lo dejaba, pero otras fuentes informan que el señor es un tanto raro, muy europeo, si hablamos de amor y de conexión. Se escapó de su vida, y nunca hizo nada para volver. O muy poco”, dicen los que conocen a Nicole.

Allí surgen las primeras fotos juntos (una de las últimas es una galería de arte en Punta del Este), pero la relación es algo fría y distante hasta que un nuevo nombre se mete de lleno en esta historia: Clara; sí, la segunda y desconocida hermana de Nicole Neumann.

El señor Unterüberbacher decidió dejar la fría Austria para mudarse a la “cálida” Suecia. Y allí es dónde hoy vive la bella Clara, donde hace pocas semanas terminó el colegio secundario y prometió estudiar y no ser modelo, como su hermana, aunque es tan bella como ella. "Ya mide 1,76 metros contra los 1,75 metros míos, está enorme. Tiene 12 años y parece de 18", dijo Nicole hace un tiempo.

La sueca cultiva un perfil calmo, de hecho mantiene su cuenta de Instagram como privada. Aunque sí permitió el acceso en otra plataforma, VSCO, donde posibilitó conocer más detalles de sus actividades cotidianas y algunos de sus gustos.

La hermana de también siente pasión por los animales, dado que postea imágenes con gatos y caballos, lo que significaría otro punto de encuentro con la modelo, una especie de lazo genético e invisible que las une.