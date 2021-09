Morena Rial habló de su estado sentimental y dejó mudos a todos

Morena Rial guarda una muy buena relación con sus fanáticos en las redes y con frecuencia les da la posibilidad de que le pregunten lo que deseen sobre su vida. Así es como ahora, una vez más, a través de su cuenta de Instagram, la hija de Jorge Rial se dedicó a responder las inquietudes de sus más de un millón de seguidores.

"¿Estás soltera?", indagó un internauta. "Cuando respondo preguntas siempre me hacen esta. Estoy soltera, pero estoy bien así. Soy feliz", expresó la joven.

Morena junto a su hijo Francesco

Al ser consultada sobre su maternidad, señaló: "Me alcanza y me sobra con Fran. Mi vida es lo más con mi hijo pero se porta muy mal. Que puedo esperar conmigo de madre. Aparte no tengo con quien tener otro".

Y sobre el padre del niño, contó: "Él lo ve siempre a su hijo. Aparte hace videollamadas cuando estamos en Buenos Aires y como vivimos en Córdoba lo ve día por medio y casi todos los fines de semana se lo lleva. No entiendo porque hacen tantas preguntas al pedo".

Por último, dejó mudos a todos con su misteriosa respuesta cuando le consultaron si estaba enamorada. "Menos averigua dios y perdona, chicos", lanzó picante frente a la cámara.