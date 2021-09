Ana Rosenfeld publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales

Se cumplió un mes desde que Marcelo Frydlewski, el marido de Ana Rosenfeld, fue diagnosticado con covid-19 y debió ser internado de urgencia en Miami. El pronóstico no es para nada alentador y su familia sigue a la espera de un milagro. Recordemos que Frydlewski es un paciente de riesgo por haber atravesado un cáncer de pulmón hace varios años, situación por la cual el virus lo afectó enormemente a pesar de estar vacunado.

Este martes, Yanina Latorre reveló en Los ángeles de la mañana: "Empeoró su estado, el tema fue la neumonía, él tuvo un cáncer de pulmón... él tuvo un covid tranquilo al principio, de hecho Ana no tuvo síntomas. Él es un tipo jovial, sano, fuera de que tuvo ese cáncer no es un tipo que fume ni que tome alcohol, ni que haga excesos. Ahora literalmente es un milagro".

En este duro momento, Rosenfeld, quien se mantiene muy activa en sus redes sociales, compartiendo un desgarrador y particular mensaje en su cuenta de Instagram. "Sigo dormido. Se que rezan por mí y me acompañan a salir del estado criticó que me encuentro. Los médicos están haciendo todo lo que tienen a su alcance", comienza diciendo el posteo escrito en primera persona, como si fuera Frydlewski quien hablara sobre su estado de salud.

"Siento que es Dios quien los guía en sus decisiones. Confío en ellos, en sus oraciones, en mi familia y en Dios por encima de todo. Perdón que Ana no pase un parte diario de mi estado de salud. Nada nuevo que contar hasta que me despierten", finaliza el mensaje.