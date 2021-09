La terrible noticia que recibió Ana Rosenfeld sobre la salud de su marido

Ana Rosenfeld atraviesa un duro momento desde que tanto ella como su marido contrajeron coronavirus en Miami. La abogada atravesó la enfermedad sin complicaciones, pero su pareja lucha por su vida, y la letrada recibió en estas horas una terrible noticia.

Recordemos que Marcelo Frydlewski tiene comorbilidades por haber atravesado un cáncer de pulmón hace varios años, y se vio afectado gravemente por el virus, a pesar de estar vacunado contra el Covid-19.

Este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece), Yanina Latorre detalló: "Empeoró su estado, el tema fue la neumonía, él tuvo un cáncer de pulmón... él tuvo un covid tranquilo al principio, de hecho Ana no tuvo síntomas. Él es un tipo jovial, sano, fuera de que tuvo ese cáncer no es un tipo que fume ni que tome alcohol, ni que haga excesos. Ahora literalmente es un milagro".

Además, la panelista contó la drástica noticia que recibió Ana Rosenfeld por parte de los profesionales que atienden a su marido: "Ahora empezaron a averiguar cómo hacer, en caso de que no salga nada bien, para trasladar el cuerpo. Es un tema muy delicado. Hablé hoy a la mañana y me dijo 'sigo esperando el milagro'. Los médicos no le dan ningún tipo de esperanza...", agregó.

Finalmente, sobre el estado anímico de Rosenfeld, Latorre aseguró: "Está las 24 horas sola en su departamento, no quiere ver a nadie, no ve a los nietos, quiere estar sola, está todo el día tirada en un sillón".