Frente a las cámaras, El Dipy defenestró a Alberto Fernández y sorprendió a todos

Ayer, El Dipy estuvo invitado al programa que conduce Luis Novaresio por la pantalla de A24. Durante la charla en Debo Decir, el cantante de cumbia apuntó duramente contra el kirchnerismo y Alberto Fernández.

Mientras daba su opinión sobre la situación que vive actualmente la Argentina, el artista apuntó contra el oficialismo el Presidente. "Estos si ganan no se van más. Si pierden, se van a poner peor. Van a arrasar con todo (...) Nos van a matar, nos van a fundir en vida. Nos matan con una hiperinflación. Cristina se toma un avión y va de vacaciones en un avión privado. Alberto en vez de irse en Aerolíneas se pagó un vuelo por 175 mil dólares. Es un hijo de puta, Luis, en la esquina de mi casa hay chicos que se cagan de hambre", comentó furioso ante la sorpresa del conductor por el tenor de sus palabras.

"Nadie es kirchnerista gratis. Son una secta. Si no pagan, la gente no se moviliza", expresó en otro momento de la entrevista. "Metétela en el culo la bicicleta, dame trabajo. Alberto el otro día estaba con la gente ahí y vino una mujer y no le pidió laburo, le pidió un IFE. Si abrís la heladera y tenés dos yogures y cinco hijos, ¿cómo hacés para no ir a laburar? No puedo entender", expresó sobre los planes sociales y la falta de trabajo en el país.