A sus 37 años, Celeste Cid tomó una radical decisión con su carrera artística

Celeste Cid utiliza sus redes sociales para mantener un vínculo cercano con sus fanáticos. Suele compartir momentos de su vida diaria, postales con su familia, su trabajo e incluso, pocos meses atrás, contó cómo transitó sus días con covid-19. "Deseo de corazón que esto pase, que la gente que lo está transitando feo pueda sentirse mejor pronto, y que nos sigamos cuidando, nos vacunemos, por nosotros y por los otros", manifestó en Instagram.

Ahora, la bellísima actriz de 37 años, le permitió a sus fans que le realizaran preguntas para divertirse un rato y para que despojara dudas que tenían sobre ella. Así es como respondió inquietudes de las más variadas y algunas respuestas dejaron sorprendidos a más de uno.

"A ver... juguemos", propuso ella y un internauta le consultó: "¿Volverías a grabar una tira". Su contestación, sin dudas, no fue la esperada por nadie. "No, tenía 12 años cuando hice la primera. Me llevo muchos aprendizajes y recuerdos muy hermosos, pero es una etapa concluida. Hace varios años que vengo sintiendo la necesidad de explorar otros lenguajes", manifestó sobre la radical decisión que tomó con respecto a su carrera artística.

La respuesta de Celeste Cid a un seguidor en la red

Luego, otro usuario le preguntó si "creía que los personajes que interpretó le cambiaron algo como persona" y ella indicó: "Creo que todas las experiencias que vivimos nos modifican, desde ya… y siento que esta profesión me permite vivir pequeñas vidas".

Y sumó: "Conocer pequeños universos que, de otro modo, posiblemente no conocería".