Celeste Cid compartió una profunda reflexión tras ser dada de alta de covid-19

Tras ser diagnosticada con covid-19, Celeste Cid se mostró con mucha calma en sus redes sociales. "Lamentablemente, más allá de todos los cuidados que uno tiene, tuvo, sostuvo, es algo que puede suceder en la medida en que tengamos que salir de nuestras casas en pos de nuestras ocupaciones y responsabilidades", señaló varios días atrás en Instagram.

Celeste Cid

Y, para sus más de dos millones y medio de seguidores, agregó: "Deseo de corazón que esto pase, que la gente que lo está transitando feo pueda sentirse mejor pronto, y que nos sigamos cuidando, nos vacunemos, por nosotros y por los otros".

Ahora, luego de mantenerse encerrada en su casa, la actriz recibió el alta y compartió la noticia con sus fanáticos junto a una profunda reflexión. "Fin del aislamiento. Todo pasa", comenzó diciendo acompañando el mensaje con un pequeño clip.

"No perder tiempo dando entidad a ‘problemas’ que no son problemas. No postergar las cosas que tenemos ganas de hacer, no caer en las excusas, no perder nunca las ganas. Que lindo que hoy haya sol. Nos abrazo", expresó.

Ahora, Cid podrá sumarse nuevamente a las grabaciones de la ficción 'RSVP', una producción de Disney para Star Channel Premium. En la tira le da vida a Malena, una organizadora de eventos sumamente top y está inspirada en Bárbara Diez, la ex esposa de Horacio Rodríguez Larreta.