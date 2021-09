El sentido mensaje de Abel Pintos en un especial momento de su vida

Este lunes, Abel Pintos compartió un sentido mensaje en un especial momento de su vida. Recordemos que el cantante y su pareja tuvieron durante el fin de semana su esperada fiesta de boda.

En un entorno de ensueño, el sábado Abel se casó con Mora Calabrese, y en el comienzo de esta semana el artista agradeció a sus incondicionales seguidores por las muestras de cariño.

Abel Pintos y Mora Calabrese.

“¡Buenas! Con el corazón pleno de alegría les deseo una hermosa semana y les doy las gracias una vez más por el amor con el que acompañan cada paso y por el apoyo de cada día”, escribió Abel Pintos ajuntando el link de su nuevo álbum, que se titula El Amor en mi Vida.

Hace algunos meses, el cantante dio detalles del momento en que le propuso casamiento a su pareja. “Una mañana me desperté y me di cuenta de que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Fui y compré una alianza, volví a casa y le propuse que nos casáramos, en una especie de parque. Habíamos terminado de tomar unos mates y estábamos conversando. Fue un momento especial en medio de una situación muy cotidiana. Me arrodillé y le pedí matrimonio”, había detallado Abel Pintos.

La soñada fiesta de casamiento se desarrolló en estancia Villa María, en la localidad bonaerense de Máximo Paz, los novios deslumbraron con un look a la altura de las circunstancias.