El filoso comentario de Juana Viale sobre los cambios en el Gabinete de Alberto Fernández

Este sábado, Juana Viale comenzó un nueva edición de La noche de Mirth (eltrece), deslizando un filoso gesto sobre los cambios en el Gabinete de Alberto Fernández, en medio de una agitada crisis política en el seno del oficialismo.

“Buenas noches... ¿Cómo están todos ustedes en sus casas?. Acá una semana más en la república Argentina y en La noche de Mirtha. ¡Qué semanita eh! Argentina, Dios mío, no paramos... que dijo, que no dijo, que me sacaron de contexto, y el nuevo Gabinete... Argentina, qué lindo”, dijo Juana al ingresar al estudio luciendo su look dieñado por Gino Bogani. Al terminar de decir sus palabras, la actriz levantó los brazos e hizo un filoso gesto con la cara.

Recordemos que tras el sacudón del oficialismo en el resultado de las PASO, varios ministros presentaron la renuncia y Alberto Fernáandez nombró a nuevos integrantes en la cúpula del poder. Entre ellos a Aníbal Fernández al frente de la cartera de Seguridad y Juan Manzur como jefe de Gabinete.

Una vez más, Juana Viale tuvo una mesa de invitados en la que dominaron los temas de política y actualidad con Carlos Melconian, Débora Plager, Daniel Malnatti y Alberto Cormillot.