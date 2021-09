Ángel de Brito se cansó y fulminó a uno de los participantes de La Academia

Harto de los desplantes de Jorgito Moliniers, el compañero de Luciana Salazar en La Academia, Ángel de Brito se despachó frente a las cámaras de eltrece. En más de una ocasión, el bailarín se mostró disconforme con el trato que le dan en LAM. "Tenemos todavía enojado a Jorgito Moliniers, no nos quiere dar notas, pero va a otros programas a hablar mal de nosotros. No sé si quiere o no que hablemos de él, porque dice que hablamos mal de él", comenzó diciendo el jurado de ShowMatch.

Luego pasaron un tape donde se lo ve al notero persiguiendo al artista. "No quiero dar notas para LAM. No quiero aparecer en ese programa, no quiero que hablen de mí, no me gusta, me hace mal. Me están haciendo daño. Y, por eso, el año pasado salí mal. Entonces, no quiero que este tipo de situaciones me lleve a eso de vuelta", manifestó el participante del reality.

"Tan ofendido no está porque fue a La Previa de La Academia y habló de nosotros", señaló el conductor. Moliniers había expresado en el programa que conduce Lourdes Sanchez que "en LAM solo lo nombran para decir cosas feas suyas". Reconoció que lo "juzgan por su forma de ser porque abraza a la gente" y que es consciente de que se encuentra en "un medio súper hipócrita".

Ángel de Brito

Tras sus dichos, De Brito explotó y lo fulminó. "Si quiere que hablemos en serio, vamos a entrar en serio: él entró al Bailando porque era la pareja del Jefe de coaches. Él mismo lo contó en este tipo de programas, pobrecito. Jorgito dijo que iba a los castings y no entraba, hasta que se puso de novio con el Jefe de coaches".

Y finalmente, fiel a su estilo, sumó: "Entro al programa por la ventana".