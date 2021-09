¿Cómo sigue la salud del marido de Ana Rosenfeld?

A fines de agosto, Marcelo Frydlewski, marido de Ana Rosenfeld, se contagió de covid-19 en Estados Unidos y debió quedar internado. Al no poder ver a su esposo por más de 15 días por las restricciones de la pandemia, la abogada de los famosos vivió momentos muy duros.

En sus redes, la letrada señaló que continúa rezando por la salud del empresario y esto generó gran preocupación en sus seguidores. Una de las que se encuentra muy preocupada por lo que le está atravesando Rosenfeld es Luciana Salazar, quien este jueves rompió en llanto frente a las cámaras de eltrece.

"Hay gente muy cercana a mí que está pasando un momento muy difícil y eso me pone muy triste. Son personas que son parte mi vida, que viví un montón de cosas. Todo me remueve: mi hija, el nacimiento, ellos fueron los primeros en enterarse la decisión, me apoyaron mucho", explicó angustiada la participante de La Academia.

Además, en LAM, contó: "Hablo con ella todos los días y me gustaría estar con ella para abrazarla. No sé de donde saca las fuerzas, la admiro porque se que está muy triste".

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski

Si bien no brindó muchos detalles de la salud del hombre y sólo indico que se "encuentra esperando un milagro", Yanina Latorre si lo hizo. "Está en estado crítico, los valores no cambian. Ella esta en Miami, su hija allá con los bebés, la otra hija acá, el pulmón se le complicó y los médicos no le dan una esperanza", señaló la angelita.