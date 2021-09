La estrella invitada que exige Mirtha Legrand para volver a la televisión

En medio de rumores de retiro, ahora trascendió que Mirtha Legrand estaría dispuesta a volver a la televisión, pero con la condición de que la producción le consiga a Susana Giménez como estrella invitada para el primer programa.

Recordemos que recientemente, Mirtha Legrand reemplazó a Juana Viale cuando su nieta tuvo que permanecer aislada unos días tras su regreso de un viaje por el exterior. A partir de ese momento, empezaron a circular varias versiones sobre el regreso de la diva al frente de alguno de sus dos programas, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

Según anticipó Luis Ventura en El Noti de A24, la legendaria conductora habría asegurado: “Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo me acobardó”. Además, el periodista, dijo que la condición para el retorno de Mirtha es tener a Susana Giménez como invitada.

Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Recordemos que las dos estrellas tienen un vínculo muy estrecho, y se han mostrado muy preocupadas por la salud de cada una durante la pandemia de coronavirus.

Finalmente, Luis Ventura expresó que desde El Trece quieren la mesazas de Mirtha pero con Mirtha Legrand en la mesa, en una clara señal de la emisora potenciar el rating con la diva, y dejando relegada a un segundo lugar a Juana Viale.

“Mirtha Legrand te mete un programa antes de las elecciones. En noviembre, va a hacer un programa bien político”, anticipó Ventura sobre lo que podría venir en las próximas semanas.