La particular propuesta de Sol Pérez sobre el contrato de Lionel Messi con el PSG

Este miércoles, en el programa Nosotros a la mañana (eltrece), Sol Pérez sorprendió con una particular propuesta sobre una cláusula que ella cree que podría estar en el contrato que tiene Lionel Messi con el PSG.

Luego de Mauricio Pochettino decidiera reemplazar a Lionel Messi cuando aún el equipo parisino empataba en un tanto y faltaban 15 minutos para que finalizara el partido, desató una encendida polémica a nivel mundial. En este sentido, Sol Pérez expresó que el ídolo del fútbol podría contar por contrato con la posibildidad de no ser reemplazado.

“Lo que no entiendo es cómo Messi no hace firmar en el contrato que tiene que ser titular y jugar los 90 minutos sí o sí. Yo si soy Messi hubiera puesto esa cláusula, sin dudas. Si soy la número uno del mundo te lo hago firmar”, enfatizó la panelista frente al asombro de sus compañeros de ciclo.

“Eso no se puede poner en ningún contrato. Es más, hay jugadores que van a un equipo y se pondrían colorados de pedirle eso al entrenador. Además, Messi es el tipo más humilde, siendo el mejor de todos: él da el ejemplo. No hay un caso en el mundo de un deportista, se llame LeBron James, se llame Messi, Jordan o Diego, que hubiera puesto algo así en un contrato. Porque los que más se quieren ganar un lugar son los jugadores. Messi no necesita eso para jugar”, retrucó el periodista deportivo Martín Arévalo en comunicación telefónica.

Sol Pérez no se quedó callada e insisitó: “Yo le se lo haría firmar. Poder, se puede”.