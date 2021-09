Gritos y escándalo en el programa de Karina Mazzocco: la reacción de la conductora

Dos periodistas del programa de Karina Mazzocco se trenzaron en una fuerte pelea en vivo que fue subiendo de tono en escalada. En medio de gritos, la conductora tuvo una firme reacción para salir del incómodo momento.

El cruce se desató cuando Juan Dillon le exigió a Diana Deglauy que compartiera el dato oficial de la cantidad de estudios genómicos que se realizan en la Argentina para conocer la variante de Covid-19 preponderante en el país.

La discusión se dio en el marco del debate por las flexibilizaciones que plantea el Gobierno en el contexto de la pandemia. Dillon estaba en un móvil desde París. Deglauy argumentó: “Países como Estados Unidos o como Francia, son dos lugares donde hay un fuerte movimiento antivacunas, donde cuando la variante delta irrumpió no se había llegado...”. En ese momento, el cronista la interrumpió cortante desde Francia. “Disculpame, disculpame... ¿Cómo es tu nombre? ¿Sabés cuál es el porcentaje de vacunación que tiene Francia actualmente con esquema completo de vacuna?”, recriminó el periodista.

“Juan, si me permitís, voy a explicarte un poco la visión que yo estoy teniendo”, respondió la integrante de A la tarde. A lo que Dillon retrucó: “No, no. Esto no es visión, esto es información. Decime la información. Estás diciendo opinión, decime la cantidad de estudios genómicos que se hacen para saber cuál es la variante”. Mientras tanto, Diana insistió: “¿Puedo terminar de explicar, o no?”. Pero Juan recriminó: “Hay que dar datos e información. Esto no es opinión”.

La discusión siguió creciendo, hasta que la periodista lanzó en tono de ironía: “Tenés razón en todo, Juan, tenés razón en todo”. Del otro lado del océano, su colega arremetió: “Decí cuánto es el porcentaje en los PCR que se hacen. No lo sabés, por eso das información sesgada, sin información pública”.

Finalmente, Mazzocco gritó: “Juan, momento. ¡Momento! Juan, Juan, Juan... Esperá. ¿Vas a hablar conmigo?”. Fuera de control, Dillon continuaba exigiendo: “Que dé el dato”.

“Escuchame una cosa, Juan. Momento, oíme. Estamos tratando de ayudar a la gente que nos está viendo y escuchando. Se trata de que cada uno aporte lo que tiene para compartir y ya”, insisitió la conductora.

Por su parte, Deglauy sentenció: “No voy a andar respondiendo cosas de desafíos. Honestamente, esto nunca me pasó en la televisión. Soy muy seria trabajando y me sentí muy agredida”.