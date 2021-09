Finalmente, Ivana Nadal reveló de qué vive

En agosto pasado, Ivana Nadal protagonizó un particular ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. La influencer decidió abrir el diálogo con sus fans para responder a diversas preguntas. Entre el caudal de interrogantes, hubo una muy particular: saber de qué vive. Recordemos que la morocha está alejada hace un tiempo de la televisión. En sus redes sociales postea constantemente fotos y videos de sus constantes viajes, algo que llama la atención de sus seguidores.

En aquella oportunidad, su respuesta no conformó a nadie. "Vivo del amor, vivo del aire que respiro, vivo del sol que sale todos los días. Vivo de estar agradecida, de ser agradecida, vivo de saber de la abundancia que soy. ¡Probalo!", respondió.

Ivana Nadal durante uno de sus viajes a Nueva York. Foto: Instagram @ivinadal

Recientemente la modelo decidió retomar aquella conversación y grabó un video para saldar definitivamente el tema: "Para los que siguen con la duda: ‘¿De qué carajo vive Ivana?’. Bueno, la verdad es que no lo contestaba puntualmente porque me parecía obvio. Trabajo con mis redes sociales", comenzó diciendo.

"Lo que hoy se llama canje, toda la vida se llamó publicidad. Antes era necesario contratar un medio para poder mostrar un producto. Ahora, con las redes sociales, es mucho más fácil vincular un producto a una persona", explicó.

"Muchas veces se da un servicio a cambio de esa publicidad o dinero. Si no quieren mi bienestar, les conviene no seguirme, no comentarme, no mandar mis historias, porque en realidad solamente me están beneficiando", concluyó.