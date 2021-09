Famoso guitarrista internacional compartió un insólito video de Alberto Fernández

En el actual contexto de crisis política que afecta al Gobierno tras los resultados de las PASO, las redes sociales no solo son un terreno donde los usuarios expresan sus opiniones, sino también un espacio ideal para tomarse lo que sucede con humor. En los últimos días, la presencia de Aníbal Fernández en la Casa Rosada generó todo tipo de especulaciones sobre el motivo de su visita.

"¿Viste que Aníbal está en Casa Rosada? Deben estar decidiendo los nuevos ministros", publicó un usuario en Twitter adjuntando un video de TikTok en el que se los ve a Alberto Fernández y al ex jefe de Gabinete enfrentados en una partida de Guitar Hero, un videojuego en el que las habilidades de cada jugador se miden en una batalla de guitarras.

Rápidamente, el meme se viralizó y llegó a Tom Morello, el guitarrista de la banda estadounidense de rock Rage Against The Machine. "Everyone has influences" (Todos tienen influencias) escribió el músico al compartir el video.

Rage Against The Machine nació en Los Ángeles en 1991. Integrada por Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, el grupo se hizo mundialmente conocido por fusionar el rap con el rock, sumado a un fuerte contenido ideológico anticapitalista.

En este sentido, su música está íntimamente ligada a la actividad política. Desde sus inicios apoyaron innumerables luchas obreras, causas contra el racismo, la xenofobia, el genocidio y la criminalización de la protesta.

Tom Morello.

En 2017, durante un show junto a su banda Prophets of Rage, Morello conoció de primera mano la historia de las Madres de Plaza de Mayo y declaró: "Para siempre, cada show en Argentina es para las madres de los desaparecidos", escribió en sus redes sociales junto a una selfie en la que se lo ve con una remera del pañuelo blanco.