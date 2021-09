Ingrid Grudke compartió nuevas imágenes de la impactante transformación de su cuerpo

Desde hace meses, Ingrid Grudke se preparaba para el gran día. En más de una ocasión había hablado de los cambios en su alimentación y su gran entrenamiento físico para presentarse en la competencia mundial de fisicoculturismo que lleva adelante el actor Arnold Shwarzenegger.

El ansiado momento llegó y en las redes, Ingrid no pudo ocultar su gran emoción. "¡Hoy viví una experiencia fascinante!", reconoció unos días atrás. "Me llenó de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de ifbb European FITMODEL championships. Una vez más, me desafié a algo nuevo", señaló en su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 200 mil personas.

Ingrid Grudke

Sus fanáticos quedaron sorprendidos con la impactante transformación de su cuerpo. La publicación se llenó de mensajes y aplaudieron la iniciativa de la artista. "Bravo", "Siempre para adelante", "Desde que te vi dar tus primeros pasos en las pasarelas, sabia que llegarías donde vos quisieras" y "Grosa", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

Ingrid Grudke

Ahora, desde España, subió nuevas instantáneas del gran momento a la red y las acompañó con un hermoso texto. "Les dejó nuevas fotografías del momento que disfrutaba de este nuevo escenario para mi", comenzó diciendo.

Ingrid Grudke

Y continuó: "Feliz de haber participado en este mundial. Gracias a todos ustedes por apoyarme con sus mensajes cargados de cariño, respeto y amor. Luego de esto y ya en Sevilla, me preparo para el siguiente escenario que es 'Arnold Sports Festival Europe' domingo 19 de septiembre. Orgullosa de representar a mi país".