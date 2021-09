El pedido de Reneé Cormillot a su padre tras el nacimiento de Emilio

Este viernes, finalmente llegó el anhelado día para Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini. La pareja trajo al mundo a Emilio, su primer hijo juntos. El pequeño nació a las 00:05, tal como anunció el médico en sus redes sociales.

Hoy, emocionada con el gran acontecimiento familiar, Reneé Cormillot, la hija del doctor, habló con Nosotros a la mañana, el magazine de eltrece que conduce el Pollo Álvarez. "Soy hermana porque me llegaron quichicientos mensajes diciendo que soy tía y no, no soy tía. Soy hermana", comenzó diciendo al aire y detalló: "Es medio confuso por la edad, yo no tengo problema de decirlo yo tengo 54. Así que es una buena diferencia".

Sobre el día que podrán conocer al nuevo integrante del clan, contó: "Estamos esperando indicaciones, la verdad es que no dormimos nada porque nos llegó la noticia ayer de que ya estaban yendo para allá. Y papá nos dijo 'les voy contando' pero nosotros no esperamos y le fuimos preguntando".

Posteriormente, habló del insistente pedido que le hizo a su papá tras la llegada del pequeño. "Lo taladré, pobre hombre. Le decía 'mandame fotos del bebé' pero él me mandaba fotos de la madre dándole la teta. Y yo le decía: 'El bebé por favor'. ¡Le quería ver la cara!", expresó entre risas.

Para finalizar, sumó: "Esta mañana logré que me mandara una de la cara del niño así que ya conocí a mi hermanito. Pero costó porque papá estaba como tan chocho que te mandaba fotos de todas las situaciones".