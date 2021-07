A un mes de dar a luz, la mujer de Cormillot habló de su dramático embarazo

No queda nada para que Alberto Cormilot y Estefania Pasquini sean padres. Si todo sale correctamente, la llegada de Emilio a este mundo será dentro de un mes. Arribar a este momento no fue para nada fácil para la pareja y ahora, la nutricionista abrió su corazón en sus redes sociales y habló sobre su dramático embarazo.

"A una semana del octavo mes, ya no queda nada. Hoy salíamos de la iglesia, como conté todos los sábados y 15 ahí estoy", comenzó diciendo junto a una postal presumiendo su pancita frente al espejo.

Y continuó: "Le dije a Alberto, ya dos meses nada más: Pensar que no sabíamos si llegábamos al tercer mes. Y él me dijo: Pensar que no sabíamos si ibas a quedar embarazada.... Y es así".

Estefanía Pasquini, a un mes de dar a luz

"Primero todo el viento en contra cuando me decían que era imposible. Y una vez que pasó, tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aún estaba, llorando, angustiada. Alberto esperando afuera ya que la pandemia nos hizo vivir así el embarazo…", agregó.

Y destacó: "Como siempre digo no hay nada que no hayamos pasado que no haya valido la pena, no hay nada por lo que no volvería a pasar por tener a Emilio creciendo adentro mío".

La esposa del doctor Cormillot

Finalmente, cerró: "No hay día que no me despierte agradeciendo el marido que me tocó y este embarazo que por fin llegó y que esta vez lo pude sostener, hay que estar muy fuerte emocionalmente con uno y con la pareja para atravesarlo, fueron meses difíciles donde no quería ni moverme por miedo, con mucha medicación pero de a poco todo fue mejorando y las alegrías que llegan te hacen olvidar cualquier sufrimiento".