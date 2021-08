Alberto Cormillot y el drama que vive a días de ser padre

La espera está por llegar a su fin y en tan solo 20 días, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini tendrán en sus brazos a su ansiado Emilio, el pequeño fruto de su amor. Si bien para ella la experiencia es nueva, ya que es el primer hijo que tendrá; para él, no. El doctor es padre de Adrián y Reneé que aguardan felices la llegada del nuevo integrante de la familia.

Contra lo que muchos esperaban, debido a que anteriormente ya vivió este proceso, Cormillot se encuentra viviendo un gran drama. "Tengo fecha para el 21 de septiembre y la llevo mal. La gente me dice que lo tengo que disfrutar y sí, lo disfruto pero tengo susto. No sé cómo hacer para no estarlo", reconoció en 'Debo decir'.

Estefanía Pasquini a días de ser mamá por primera vez

Y confesó: "Voy a entrar a la sala de partos, sí. No quiero hacerlo pero lo voy a hacer... no tengo más remedio porque ella quiere que esté. Le voy a avisar a los médicos que es muy probable que me desmaye... voy a llorar todo el tiempo porque lo hago actualmente sin parar".

"Me siento feliz, emocionado, contento de verla a ella bien y feliz pero me cuesta hacerme la idea de que adentró de la panza está Emilio. Lo toco, le hablo... pero me cuesta", agregó frente a las cámaras de América TV.

El médico enfatizó que aún no se hace la idea del nacimiento del bebé. "Hoy me regalaron el cochecito y yo estaba haciendo que lo armaba... lo hacía un compañero de trabajo y yo me sacaba la foto pero no me entraba en la cabeza que ya iba a llegar... en 20 o 25 días si es que llega", expresó.