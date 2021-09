Sorpresivo gesto de Virginia Gallardo tras el escándalo entre Rocío Marengo y Eduardo Fort

"Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada tratando de salvar la relación. Se hace el que me apoya, pero no es capaz de acompañarme. Estoy harta", reveló sorpresivamente anoche Rocío Marengo luego de su performance en Showmatch.

Visiblemente desbordada, la mediática continuó con su vehemente catarsis contra su pareja Eduardo Fort. "Hacete cargo, tenés una novia. Chau, flaco. Estoy hasta acá. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas", arremetió con dureza.

Tras las repercusiones de su descargo, el tema siguió en las redes. Más allá de los esperados memes, algunos famosos salieron a bancarla. Entre ellos, Virginia Gallardo, con quien protagonizó varios cruces por la serie de Ricardo Fort.

"Saben cual es la diferencia? mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome "la que puede puede"… yo que le dije ? ¡SALÍ DE AHÍ! SORORIDAD MUJERES y a no escupir para arriba", fue el mensaje de Gallardo. Luego, publicó su apoyo a la mediática: "Te abrazo @marengorocio".

Para cerrar, decidió pegarle a con cierta ironía Eduardo: "Ah ! y me olvidaba … al final me di cuenta que apoyamos la misma causa … cumplirle el sueño de ser famoso a @EAFort. De nada Eduuuu... Vamos todos conmigo Eduardo Fort, Eduardo Fort, Eduardo Fort. RT".