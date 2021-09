Showmatch: Rocío Marengo estalló de nervios y arremetió con vehemencia contra Eduardo Fort

Rocío Marengo protagonizó una noche de furia en Showmatch. De entrada ya se la notó bastante irascible. Discutió con cada uno de los miembros del jurado, exigió más reconocimiento y hasta apuntó contra otros participantes del certamen. Sin embargo, lo peor estaba por llegar.

Luego de saludar a Marcelo Tinelli amagó a retirarse, pero regresó para realizar una vehemente catarsis pública sobre su relación de pareja con Eduardo Fort. "Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada tratando de salvar la relación. Se hace el que me apoya pero no es capaz de acompañarme. Estoy harta", comenzó diciendo visiblemente desbordada.

"Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados tratándome de prostituta. Me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Hacete cargo, tenés una novia. Chau, flaco. Estoy hasta acá. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas", arremetió con dureza.

"Les cuento esto porque soy transparente", concluyó antes de recibir un abrazo de Marcelo que intentaba calmarla. Luego, fue a abrazar a los miembros del jurado. Pero todavía Rocío tenía algo más que decir. "La remo mucho para que después me pongan, ‘la novia de Eduardo Fort’. Soy Rocío Marengo, no me importa nada que tenga una empresa. Quedo como la interesada. Si él está enamorado que venga. Si no, chau", concluyó.