Los mejores memes del ultimátum de Roció Marengo a Eduardo Fort

Rocío Marengo tuvo una noche bastante particular durante su presentación en Showmatch. Luego de su performance al ritmo de "Stayin’ Alive" de Bee Gees, la mediática discutió con cada uno de los miembros del jurado, exigió mayor reconocimiento de parte de ellos y hasta criticó a otros participantes del certamen. Sin embargo, todo esto no era lo que Marengo nos tenía preparado.

Luego de saludar a Marcelo Tinelli y prepararse para abandonar la pista, regresó para realizar una furiosa catarsis pública sobre su relación de pareja con Eduardo Fort. "Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada tratando de salvar la relación. Se hace el que me apoya pero no es capaz de acompañarme. Estoy harta", comenzó diciendo completamente desbordada.

"Hacete cargo, tenés una novia. Chau, flaco. Estoy hasta acá. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas. Soy Rocío Marengo, no me importa nada que tenga una empresa. Quedo como la interesada. Si él está enamorado que venga. Si no, chau", concluyó con vehemencia.

Tras las repercusiones de sus dichos, que sorprendieron a todos los televidentes, las redes sociales se colmaron de memes por lo sucedido.