El gesto del Indio Solari tras la derrota del Gobierno en las PASO

El Indio Solari decidió enviar un mensaje de apoyo al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, luego de conocerse los resultados de la contundente derrota del Gobierno en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota manifestó su respaldo a la gestión del Frente de Todos. Lo hizo comentando una publicación que realizó el ministro del Interior. "Sosténgase como siempre, sereno. A usted no se le puede pedir más…jaja yo sé que usted me va a contestar sí se puede…", escribió el cantante.

Rápidamente, De Pedro agradeció las palabras del artista: "Siempre tranquilo, Indio Solari, siempre aprendiendo. Escuchando con humildad. Gracias por tus palabras y por tu amistad", le contestó.

Recordemos que de acuerdo con el escrutinio provisorio, el oficialismo perdió en 17 de las 24 jurisdicciones del país, incluido el distrito más importante del país y donde venían siendo muy fuertes: Buenos Aires.

La inesperada derrota dejó a Victoria Tolosa Paz detrás de la interna que libraron por Juntos por el Cambio Diego Santilli (PRO) y Facundo Manes (UCR).