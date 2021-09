Flor Peña enfrentó las críticas y dio la excusa por la que no fue a votar

Este lunes y desde Ushuaia, Flor Peña enfrento las críticas con una excusa sobre su falta a los comicios del domingo. La actriz fue duramente criticada por hacer una escapada de fin de semana, justo en la fecha de las PASO.

Recordemos que la conductora compartió este domingo un mensaje en Twitter sobre las bondades del ejercicio de la democracia en nuestro país, y varios usuarios le respondieron con fuertes comentarios por su ausencia en las urnas.

“Este era un viaje que teníamos programado con la familia hace mucho, porque mi mamá cumplió años ayer y era el primer viaje que hacía sin mi papá, por lo cual fue muy programado”, se excusó Flor Peña.

Luego agregó: “Lamenté mucho no estar ayer para cumplir con mi deber ciudadano, voy a estar en noviembre seguramente. Se armó como un revuelo, pero no lo podía cambiar ya. Vinimos con toda la familia, era un tema juntar a todos porque somos muchos los que vinimos y no lo podíamos cambiar”.

En el último tramo de la campaña, Flor Peña había defendido a Victoria Tolosa Paz por sus dichos sobre sexualidad y peronismo.